希拉妮狠批「無人喜歡」　桑德斯不還口籲打倒特朗普

美國前總統參選人及前國務卿希拉妮，在一齣與她同名的紀錄片中狠批今屆民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）「無人喜歡」，亦不肯評論惹桑德斯一旦獲得候選人提名自己是否會支持。桑德斯沒有回應希拉妮的批評，反而趁總統特朗普彈劾審訊開始之際，呼籲齊心將特朗普趕下台。

紀錄片《希拉妮》（Hillary）本周六將會在一個電影節首映，3月6日起在影視串流平台Hulu播出，內容圍繞希拉妮在2016年參加美國總統大選的事情。電影雜誌《The Hollywood Reporter》周二披露紀錄片部分內容，希拉妮如此評論2016年也有份參選總統的桑德斯：「他在議會多年，只有一個參議員支持他。沒有人喜歡他，沒有人想和他合作，他一事無成。他是職業政客，只懂胡說八道。對於有人仍被他吸引，我的感覺很不好。」

希拉妮接受該雜誌訪問時，承認在片中對桑德斯的評價依然成立。被問到一旦桑德斯成為民主黨總統候選人會否支持他，希拉妮亦不置可否。

面對希拉妮的批評，桑德斯的支持者在社交網站上作出反擊，以#ILikeBernie留言力撐桑德斯。身為參議員的桑德斯則低調處理事件，沒有駁斥希拉妮，發聲明表示要專注於彈劾特朗普這個歷史時刻，呼籲攜手打倒這位「美國史上最危險的總統」。