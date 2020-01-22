豐田本田回收逾600萬汽車　涉安全氣袋問題

日本兩大車廠豐田及本田，周二（21日）同日宣布將回收安全氣袋有問題的汽車。前者將在全球回收340萬輛，後者則在北美回收270萬輛。

豐田發聲明指，需回收的汽車包括2011年至2019年出廠的Corrolas、2011至2013年出廠的Matrix、2012至2018年的Avalon，以及2013至2018年在美國出廠的Avalon Hybrid；合共340萬輛，其中290萬輛位於北美。但據報，受影響的北美汽車數目或達約1230萬輛。

需回收的豐田車輛配備由德國零件製造商採埃孚（ZF-TRW）生產的安全氣袋，該款氣袋可能會在車輛碰撞時發出錯誤信號干擾電路，令電腦控制的氣袋無法正常彈出或充氣。豐田表示，將在3月中通知受影響車主，但未知會否租借臨時車輛予受影響車主。

同日，本田亦宣布在美國及加拿大，分別回收240萬及30萬輛汽車。型號包括Accord Coupe、Accord Sedan、Civic Coupe、Civic Sedan、Odyssey，以及該廠旗下的Acura車系多款汽車等。

本田的聲明指，日本零件製造商高田去年11月通報，指該廠生產的安全氣袋出現問題，涉及3宗分別在美國德州及日本發生的車禍。聲明強調，回收車輛的氣袋有可能彈出金屬零件，但指故障風險很低。本田同樣會在3月中會通知受影響車主，但年內將未及提供替換零件。