電視台直播彈劾審訊　CBS中途暫停惹議

美國總統特朗普的彈劾審訊成為全國焦點，多個曾被特朗普指斥報道假新聞的電視台，周二（21日）直播審訊過程。不過，哥倫比亞廣播公司（CBS）中途停止直播，播回平時的節目，網民指摘該台未盡新聞從業員責任，有傳理學學者則認為無可厚非。

美國廣播公司（ABC）、美國全國廣播公司（NBC）等免費電視台，以及有線電視新聞網絡（CNN）等付費電視台，即使在當地時間晚上8至11時的黃金時段，均全程直播首日的彈劾審訊，惟CBS在下午3時15分便停止直播。

《紐約時報》專欄作家魯滕貝格（Jim Rutenberg）在Twitter發文，批評CBS的做法有負該台著名已故主播克朗凱特（Walter Cronkite），稱後者若在生定必為此落淚。有網民批評電視台不負責任，有人則認為沒必要鋪天蓋地只報道彈劾審訊。CBS回應指，他們雖停止直播，但仍在網上串流播放審訊過程。

曾在NBC任行政人員的紐約霍夫斯特拉大學傳理系主任盧卡斯維奇（Mark Lukasiewicz）則認為，電視台在黃金時段播放多少新聞，並非新聞部可以作主，因為新聞佔據時間太多，意味廣告收入減少，故此必須有所取捨。