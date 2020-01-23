彈劾代理人開案陳詞　直指特朗普應下台

希夫（圖）稱如特朗普不被定罪，會使將來的總統不能被問責。

美國史上第三次總統彈劾審訊周三（23日）繼續在參議院舉行。在經過前一天的就審訊規程的冗長辯論之後，周三的審訊進行的節奏看來加快，民主黨的彈劾代理人在開案陳詞，就直接指出特普應被彈劾下台。

特朗普在通烏醜聞中，被指濫用權力及妨礙國會而遭彈劾，領導彈劾代理人團隊的眾議院情報委員會主席希夫，在開案陳詞中，提及美國開國元勳漢密爾頓（Alexander Hamilton）之所以將彈劾寫入憲法當中，是因為權力會使人腐化，他說：「特朗普的所作所為，正正是漢密爾頓與及他的同儕所恐防的。」他又指特朗普濫用權力及妨礙國會，使政府各部門權力失衡，直指如果特朗普沒被定罪，將來的總統就不能被問責。

根據周二通過的審訊規程，眾議院彈劾代理人及總統特朗普辯護團，各自有廿四小時作開案陳詞，各可攤分三日、即每日最多八小時進行。之後有16小時給參議員們發問書面問題，其後有4小時作退庭審議。

民主黨希望在審訊中傳召更多證人的動議已在規程辯論中被否決，但下周後期預料參議院會再進行多至少一次投票，以決定是否會傳召證人作供。