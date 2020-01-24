武漢肺炎：CDC將武漢旅遊警示升至最高　洛杉磯有疑似個案

武漢肺炎疫情持續蔓延，美國疾病控制及預防中心（CDC）周四（23日）將對中國武漢的旅遊警示提升至最高的第3級，即建議所有旅客如非必要應避免到武漢。美國國務院同日則仍維持對中國的旅遊警示在第2級「提高警覺」，不過就加強警告旅客由於疫情在中國持續蔓延，前往之前應該三思。

在周二（21日）至周三（22日），美國幾個機場都傳出有疑似武漢肺炎個案出現。其中在周三傍晚從墨西哥城飛抵洛杉磯國際機場的美國航空公司（America Airlines）編號2546班機，有一名乘客出現疑似武漢肺炎病徵，為安全起見已送往當地醫院治理，目前當局暫未有進一步資訊。

芝加哥和波士頓亦一度出現疑似個案。當地傳媒報道，周三晚一架從香港飛抵波士頓洛根國際機場的國泰航空（Catahy Pacific Airways）客機，機上有9名乘客被篩驗，後來證實無人出現患上武漢肺炎的病徵，全獲放行。周二則有一架從上海飛抵芝加哥奧黑爾國際機場的聯合航空（United Airlines）客機，有兩名乘客出現疑似感染武漢肺炎病徵，但經驗查後證實沒有染疫，均獲放行。

美國華盛頓州斯諾霍米什縣（Snohomish County）一名居民成為美國首宗武漢肺炎病例，正在西雅圖附近的艾弗里特（Everett）一間醫院留醫。華盛頓州衞生部表示，已追蹤到16名曾在患者返美後與之有密切接觸的人士，但當局稱，在這批人士出現病徵前，不建議將他們隔離。