財政部制裁中港等6企業2個人　涉違反伊朗禁令

波斯灣局勢持續緊張，美國進一步封鎖伊朗資金來源。美國財政部周四（23日）宣布，將6間公司及2名個人列入制裁名單，其中3間為香港企業，指他們涉嫌協助伊朗國家石油公司（NICO）出口數百萬美元的產品，違反華府對伊朗的制裁禁令。

財政部表示，列入制裁名單的包括香港的眾祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co. Ltd）、Sage Energy HK Limited、中國的Peakview Industry Co Ltd、阿聯酋的Beneathco DMCC。另外，華府亦制裁香港的Jiaxiang Industry Hong Kong Limited及中國山東齊旺達石油化工有限公司、齊旺達集團董事長王志清、眾祥石化常務董事巴安達利恩（Ali Bayandarian）。

財長姆紐欽在聲明表示，上述企業有數億美元涉及違反制裁，並為伊朗革命衞隊、聖城旅及其中東代理恐怖組織提供資金。聲明又指，伊朗的石油產業是德黑蘭在全球恐怖活動及打壓當地民眾的主要資金來源。報道指，遭到制裁的個人及公司將被凍結在美資產、禁止與美國企業及個人有生意交易等。