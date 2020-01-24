安全成疑　聯合國籲放棄使用WhatsApp

聯合國專家日前指控沙特阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼利用惡意程式，入侵《華盛頓郵報》老闆兼富豪貝索斯的手機通訊應用程式WhatsApp。聯合國發言人哈克（Farhan Haq）周四（23日）表示，基於WhatsApp「不被視為安全機制」，呼籲聯合國高層放棄使用WhatsApp。

被問到聯合國秘書長古特雷斯是否仍透過WhatsApp與穆罕默德．薩勒曼及其他國家領袖聯繫時，哈克則表示，高層官員在去年6月已接獲指示禁止使用WhatsApp，因為它不被視為安全機制；他又相信古特雷斯已不再使用WhatsApp。

WhatsApp通訊主任伍格（Carl Woog）提到：「每則私人信息受到加密技術保護，防止WhatsApp或其他人查看。」他又稱，公司所研發的加密技術獲安全專家高度評價，仍是世界各地用戶的最佳選擇；並強調WhatsApp為逾15億名用戶提供業界第一的安全機制。另外，有研究人員則指，WhatsApp與其他公司相比，非常重視安全問題。