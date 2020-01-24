武漢肺炎︰挪威聯盟攜手美澳　最快今夏測試疫苗

武漢肺炎持續擴散，中美俄均有專家表示正着手研發疫苗。挪威的流行病防範創新聯盟（CEPI）周四（23日）在瑞士舉行的世界經濟論壇上表示，正與美國、澳洲的多間醫藥公司合作，計劃可於今年夏季進行疫苗臨床測試。

CEPI行政總裁哈切特（Richard Hatchett）在達沃斯的經濟論壇上指，CEPI與美國藥廠Inovio、美國生物醫藥公司Moderna、澳洲昆士蘭大學合作，研發針對新型冠狀病毒的疫苗。另外，曾研發沙士疫苗的製藥公司Novavax，亦表明正在研發疫苗。

哈切特稱︰「我們的目標是迅速研發新疫苗，迅速開始臨床測試，最快在夏季開始。」他又指，即使到時新型冠狀病毒已受控或消失，研發疫苗仍有以防萬一的好處。據報，CEPI將提供1100萬美元（約8580萬港元）資金，予上述3間合作夥伴開發疫苗。

其中，Moderna正與美國過敏與感染疾病中心（NIAID）合作，NIAID總監福奇有信心指，在研發過程中未見明顯阻滯。除了疫苗外，專家亦正開發針對新型冠狀病毒的抗病情藥物。