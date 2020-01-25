通烏醜聞關鍵人物　傳特朗普要求炒駐烏大使

美國參議院對總統特朗普的彈劾審訊踏入第4天，周五（24日）繼續由民主黨的彈劾代理人開案陳詞，警告若國會無法在大選前「踢走」特朗普，他就會繼續濫權及危害國家民主。與此同時，美媒發布一段未經證實的錄音，顯示特朗普前年已要求把通烏醜聞關鍵人物、時任駐烏克蘭大使約萬諾維奇革職。

眾議院情報委員會主席希夫向參議員表示，特朗普為對政敵拜登發動「廉價的政治攻擊」，危害美國與烏克蘭的關係並讓俄羅斯在事件中得益：「你不能將這樣的人留在政府…除非國會採取行動，否則（違法行為）不會停止。」他強調，特朗普將個人政治利益置於國家之上，並指他要求其私人律師朱利安尼向烏克蘭施壓，令俄羅斯總統普京從中得益。

與此同時，特朗普的法律團隊最快周六（25日）展開辯護，團隊成員之一塞庫洛（Jay Sekulow）直言將反駁指控；惟特朗普對在該段時間辯護表達不滿，指周六是電視廣播的「死亡谷」。

另外，美國廣播公司（ABC）發布錄音，一名男子說道：「擺脫她！我不理，明天要將她弄走！」知情人士指，該段錄音看似是特朗普2018年4月一次晚宴時的講話，曾任朱利安尼副手、佛羅里達州房地產商人帕納斯亦有參與對話。