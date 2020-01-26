機翼可摺疊　波音777X終順利首飛

醜聞纏身的美國飛機製造商波音公司，旗下新一代777X客機經過兩度延期後，上周六（25日）在華盛頓州終於展開首次試飛。它是全球最大的雙引擎客機，翼展闊度達71.8米，因此破天荒採用可摺疊機翼的設計，預料最快明年交付。

波音原定安排客機上周四（23日）首飛，但因天氣問題而兩度推遲，最終上周六早上10時順利在華盛頓州埃弗里特起飛，3小時51分後降落波音在西雅圖的機場。波音試飛員形容，客機飛行過程相當美好，而當天測試非常富有成效。波音表示，是次試飛主要測試客機的系統及結構，地面人員則實時監控數據。

777X以現役777客機為基礎，並採用大量787客機的技術。波音稱它透過新一代碳纖維複合材料機翼，以及有史以來最先進、全球最大的商業引擎GE9X，燃油使用排放率及操作成本均比競爭對手的客機少10%。特別的是，機翼翼尖採用摺疊式設計，當客機在機場停泊及滑行時可以摺起，令翼展闊度減至64.8米。

不過，彭博社同日引述知情人士報道，波音考慮再度減產787客機，產量或由現時每月12架減至10架，雖然公司未作出最終決定，但預料最快本周公布最新的生產時間表。