博爾頓爆料　特朗普以軍援迫烏克蘭查拜登

美國總統特朗普的彈劾審訊展開之際，其通烏醜聞卻出現重大發展。《紐約時報》周日（26日）取得前白宮國家安全顧問博爾頓的新書內容，揭示特朗普曾表明除非烏克蘭協助調查其民主黨政敵，否則美方應繼續凍結對該國的軍援。

博爾頓上月向白宮提交新書審查內容，他在書中寫道去年8月與特朗普會面時，對方討論私人律師朱利安尼主張的陰謀論，即駐烏克蘭大使約萬諾維奇公開反特朗普、有需要革職；特朗普又表明，在烏克蘭提交所有針對前副總統拜登父子、當地前國務卿希拉妮支持者的資料前，他傾向不向烏克蘭提交軍事援助。

新書又披露，國務卿蓬佩奧曾私下承認，有關約萬諾維奇的指控是失實，並認為朱利安尼有可能為其他人行事。博爾頓亦寫道，特朗普去年7月與烏克蘭總統澤連斯基通電話後，他向司法部長巴爾表示，朱利安尼在特朗普的慫恿下，試圖建立「影子烏克蘭政策」，特朗普亦在該通話中向澤連斯基提及朱利安尼。

《紐約時報》認為，上述內容將打擊特朗普在彈劾審訊的辯護；特朗普及其律師團隊多次表明，扣起對烏克蘭的軍援，與要求烏克蘭調查民主黨政敵無關。

民主黨彈劾代理人發表聲明，形容報道內容「爆炸性」，促請參議院傳召博爾頓作供。聲明稱︰「參議院審訊必須尋求全面真相，而博爾頓可提供的證供是至關重要。」由於共和黨控制參議院，未知是否夠票支持傳召博爾頓，而審訊結果預料不會通過彈劾特朗普，所以此案重點是對今年11月總統選舉的影響。

特朗普其後在社交網發文，聲稱從未告訴博爾頓，對烏克蘭的軍援與調查民主黨政敵有關連，又稱博爾頓被他革職前從未投訴此事。他又強調，無條件向烏克蘭提前發放軍援，並容許對方購買反坦克導彈，形容成就比前屆政府更多。