明公布中東和平方案　美爭阿拉伯國家支持

美國總統特朗普上任以來致力斡旋中東局勢，並委任女婿兼白宮高級顧問庫斯納負責中東和平方案。消息指，庫斯納最快周二（28日）公布該個被譽為「世紀協議」的中東和平方案內容。據報，巴勒斯坦已拒絕庫斯納游說，沒有參與磋商。

美媒周日（26日）報道，雖然特朗普政府不時有內部消息洩露，但該個推動以巴和平的方案，3年來均獲嚴加保密。只有庫斯納及其小組成員，包括駐以色列大使弗里德曼、國際談判特別代表伯科威茨（Avi Berkowitz）、國務院高官霍克（Brian Hook），以及少數盟國官員知悉方案內容。

惟巴勒斯坦在美國承認耶路撒冷為以色列首都後，中斷與特朗普政府的來往。以色列3月2日將再舉行大選，總理內塔尼亞胡及對手藍與白聯盟領袖甘茨，周二將訪問美國。甘茨之前批評華府在選前公布方案會影響選情，但特朗普在以色列受歡迎，他難以拒絕訪美。

據報，白宮曾接觸約旦、埃及、阿聯酋、沙特阿拉伯及歐洲多國，希望盟友可在中東和平方案公布後，發聲明表示支持，部分國家同意。報道指，阿拉伯國家大多傾向支持欲在耶路撒冷等地立國的巴勒斯坦，若華府能得到阿拉伯國家支持，將被視為重大外交成就。