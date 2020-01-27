4百萬美元彩票看成4千　葡裔移民英文差被騙巨款

美國麻省一名葡萄牙裔移民男子去年購入一個刮刮樂彩券，但卻由於不諳英語，誤將400萬美元（約3120萬港元）當成4000美元（約3.12萬港元）。他指，替他兌換彩券的鄰居非但沒有指正其錯誤，更私吞390多萬美元的差額；他事後得知真相，遂憤而提告。

美媒上周五（24日）報道，麻省男子達龐特（Joao Luis DaPonte）去年11月買了幾張「淘金熱」（Gold Rush）刮刮樂彩券，其中一張開出「$400MIL」中獎額，他卻誤將數字閱讀成葡萄牙文的「4000元」，沒想到自己中了400萬美元大獎。達龐特其後請鄰居奧莉韋拉（Maria Oliveira）兌換彩券，獲對方交予3800美元（約2.9萬港元）。

達龐特事後聽聞，奧莉韋拉為麵包店老闆加絲帕（Susana Gaspar）買的刮刮樂彩券，竟開出400萬美元。在一次偶然下，友人看到達龐特的彩券照片，才驚揭他才是中大獎的幸運兒。達龐特隨即控告奧莉韋拉和加絲帕詐騙，惟兩人否認控罪，堅稱自己是事後額外買彩券。不過，達龐特已向法院申請，在案件審結前，無人可領取該筆獎金。