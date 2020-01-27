高比遇難︰市民旺角搜購球衣悼念

球衣波鞋店售賣湖人8號及24號球衣。(袁以諾攝)

美國NBA球星高比拜仁遇上空難而去世的消息令球迷哀痛。不少在港的球迷周一（27日）紛紛四出搜購高比拜仁的球衣，有球迷表示得知偶像意外喪生後大感震驚及心碎，「好突然！接受唔到」，又直指對方令更多人認識籃球，希望對方於天國得到安息。

旺角一間球衣波鞋店下午時分就有約30名球迷，於門外大排長龍等買高比拜仁球衣。該店東主黃先生指出，今日啟市以來大多客人都前來購買高比拜仁的相關產品，當中最受歡迎就是高比拜仁效力湖人的8號及24號球衣。

球迷霍先生直言難以接受偶像意外去世的消息，慨嘆對方憑自身實力在籃球界打出名堂，如今退役後本享有大好人生，卻意外殞落，令人惋惜。霍指今日已走訪多間運動用品店，希望買到偶像的球衣作紀念。

另一球迷史先生指出，高比拜仁籃球實力強勁，享負盛名，盛讚對方每次落場打球均拚盡全力，提高了廣大球迷對籃球的熱誠，自己亦是因為對方才開始試打籃球，故今日特意外出買偶像的球衣：「驚依家唔買就會捱炒價，亦驚之後會買唔番。」

球迷郭先生就指對偶像突然離世感到痛心，欣賞對方堅毅不屈的精神，形容對方是位影響力深遠的球星。郭指視購買對方球衣為一種尊敬及懷念，直言「就算今日買唔到都會繼續搵其他方法去買」。