武漢肺炎：多國擬撤僑　美專機明早離開武漢

中國武漢肺炎疫情嚴重，大批外國公民滯留已封城的武漢市。美國國務院周一（27日）表示，政府包機將在中國時間周三（29日）早上，從武漢天河國際機場接走駐當地的美國外交人員、其家屬及部分滯留公民，返回加州安大略；日本原定周二（28日）派包機撤僑，但現時仍與中國政府磋商安排，已取消計劃。

美國國務院安排一架有240個座位的波音767客機，到武漢市接載當地約30多名美國外交人員及其親屬，其餘位置按最有染病風險的優先次序安排予已登記的公民，目前未知具體人數。美媒指，所有人登機前要接受中方的健康檢查，確保無出現病徵，機上會有醫護人員當值。包機會先到阿拉斯加加油，期間機上人員會再接受檢疫，之後再飛往安大略，此後需接受健康監察。

搭乘美國包機的非外交人員需自費，獲安排座位的美國公民迪基（Priscilla Dickie）表示，現時出行交通成問題，根本不知應如何到天河國際機場；一名美國學生的父親出差滯留武漢，他指父親怕乘包機反而會染病，回家後傳染家人，所以寧願留在當地。

日本目前有560名公民身處湖北，當中430人滯留武漢。內閣官房長官菅義偉周一指，多班撤僑專機準備盡快到武漢接載國民回國。除了美國和日本，法國亦會於本周中期撤走在武漢的國民，俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、泰國正尋求中方同意撤僑；澳洲、英國、德國、印度則考慮撤僑選項。