高比遇難：爬升後急墜　直升機濃霧中迷路

美國退役NBA傳奇球星高比拜仁與其13歲愛女詹納，周日（26日）在加州的直升機墜毀事故身亡。全國運輸安全委員會（NTSB）調查人員在空難現場搜證，相信直升機因大霧而於墜毀前一刻高速爬升以避過雲層。專家指飛行紀錄顯示直升機出事前，突然爬升及急墜，認為機師是在濃霧中迷失方向。

事發當天，加州濃霧情況極為嚴重，當地警方的直升機亦已停飛。涉事的西科斯基S76私人直升機，當日獲准按「特殊目視飛行規則」飛行。初步調查顯示，直升機當時先向南飛，然後轉向西飛，高度一度只有1400呎，空管人員曾多次警告機師佐巴揚（Ara Zobayan）直升機的飛行高度太低，雷達根本無法追蹤。

直升機在伯班克機場上空盤旋15分鐘，避開使用同一空域的飛機。直升機離開凡奈斯（Van Nuys）空域後，佐巴揚要求空管人員提供「目視飛行」指引，協助他與其他飛機保持距離，期間對方多次嘗試聯絡機師確認請求，並再警告飛行高度太低，但無回應。4分鐘後，佐巴揚指直升機正爬升至2300呎避開雲層。

數據顯示，直升機當時以時速296公里爬升，其後向左轉並以每分鐘4000呎的速度急墜，至早上9時45分從雷達上消失，最後位置是與墜機地點脗合。專家指直升機在濃霧下獲准飛行並不罕見，涉事直升機出事前快速爬升及急墜，顯示機師或於大霧中迷失方向，在這情況下機師不能只靠飛行儀器，需要目視認路。

直升機在洛杉磯卡拉巴薩斯山區失事墜毀，機上9人全部死亡。殘骸散落的面積等於一個足球場，救援人員周日尋回3具遺體，搜索工作周一（27日）繼續。