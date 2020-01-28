公園遊艇碼頭大火　8死7傷35船被毀

美國亞拉巴馬州一個遊艇碼頭周一（27日）凌晨起火，造成最少8人死亡，另有7人因低溫症送院，35艘遊艇遭焚毀。由於碼頭燒到倒塌，不少住在船上的度假人士，舉家跳進冰冷的水中逃生，家屬湧到現場打聽親人消息。

事發在傑克遜縣郊野公園的斯科茨伯勒碼頭，當地周一凌晨12時40分，消防接報指上址發生大火，由於現場泊有很多住有一家大小的遊艇，船上存有燃料；加上大風令火勢一發不可收拾，15至20分鐘內全個碼頭已經陷入火海。直至周一傍晚，警方和消防仍在現場調查及清理，大批船隻沉沒，木製碼頭全毀。

潛水員在水底搜索後確定沒有其他死者，預計需要幾天的時間，才能確認死者身份、查明起火原因及清理殘骸。消防局長內克勞斯形容，這是他見過的最嚴重個案之一。

「我們醒來時聽到尖叫聲和爆炸聲。」與男友一同逃出生天的達勒姆（Mandy Durham）說：「我們透過窗看到一片火海。」一名在遠處目擊事件的女子憶述時猶有餘悸：「聽到人們尖叫求助，而我們無能為力。沒有人能接近他們」。男子瓊斯（Tommy Jones）表示，目睹載有婦孺的遊艇遭大火吞沒。