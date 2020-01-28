中東和平方案將揭曉　特朗普：對巴人非常好

美國政府最快當地時間周二（28日）公布中東和平方案，以色列總理內塔尼亞胡及其大選對手藍與白聯盟領袖甘茨，前一天到訪白宮並獲美國總統特朗普接見。特朗普對方案內容相當有信心，並認為它對杯葛參與的巴勒斯坦非常好。

特朗普與內塔尼亞胡會面時，形容方案是一個很好的機會，但沒有透露更多詳情，僅提到以色列國內政治不明朗，令方案延遲公布。他又認為巴人太早否決該方案：「我認為他們最終都想要它。」內塔尼亞胡提到特朗普上任後，作出多個向以色列示好的舉動，形容對方令美國與以色列的同盟關係變得更強大。

內塔尼亞胡離開白宮後，特朗普接見甘茨；甘茨沒有透露雙方的會面詳情，但同樣讚好特朗普，形容對方的中東和平方案是重要及歷史性的里程碑，他本人期待勝出3月2日大選並當選總理後，與其他國家特別是約旦一起落實該方案。

另一邊廂，巴勒斯坦總理什塔耶當天在西岸城鎮拉姆安拉，再次批評中東和平方案，指方案沒有為解決以色列與巴勒斯坦的衝突建立基礎，更違反國際法。以色列傳媒則估計，方案有可能包括讓以色列吞併巴人原本用來建國的土地。