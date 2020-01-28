高比遇難：重提高比涉性侵　女記者被放假

美國NBA傳奇球星高比拜仁周日（26日）遇空難身亡後，美國《華盛頓郵報》女記者森梅茲（Felicia Somnez）同日於Twitter，分享一篇早年指控高比拜仁涉性侵的報道連結。《華郵》高層隨即要求森梅茲刪除貼文，並安排她放有薪假。工會批評《華郵》的決定，指森梅茲被網民起底，收到死亡恐嚇，要搬到酒店暫住。

高比拜仁於2003年曾被指強姦一名科羅拉多州度假村的19歲女員工，他聲稱二人是自願性交，檢察官其後在女事主要求下撤銷控罪，事主其後向高比拜仁提出民事索償，最終庭外和解。

森梅茲發布的是附有網誌網站《每日野獸》2016年報道高比拜仁涉強姦的連結，她其後應公司要求刪除貼文，之後收到執行編輯巴倫（Marty Baron）的電郵，批評她：「發這貼文真是缺乏判斷力。請停止，你這是損害本機構。」

《華郵》報紙工會抗議森梅茲「被放假」，指她收到大量暴力訊息，《華郵》沒有提供足夠指示教她保護自己。工會表示，明白在高比拜仁去世後數小時，不是分享其生前涉性侵舊聞的適當時機，但相信新聞機構的責任是讓公眾知悉所有真相，無論該人物或機構是否受歡迎，無論是適合還是不適合的時機。