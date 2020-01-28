辯護團無視通烏新內情　彈劾陳詞劍指拜登子

美國總統特朗普的通烏指控，周日（26日）再有新內情曝光，前白宮國家安全顧問博爾頓在即將出版的新書稱，特朗普欲扣起對烏克蘭的軍事援助，直至對方交出有關前副總統拜登的調查資料。特朗普辯護團隊周一（27日）繼續彈劾審訊的開案陳詞，他們無視博爾頓新書內容，把焦點集中在烏克蘭的貪污問題。

辯護團多名律師當日接力陳詞，歷時約7小時，他們無提及博爾頓的新書內容，僅指他們只處理有紀錄的證據及公開的資訊，不理會猜測。團隊成員之一、佛州前檢察總長邦迪（Pam Bondi）則用一小時，交代拜登之子亨特曾任董事的烏克蘭能源公司Burisma內部貪污問題，以及亨特做董事資歷不足等。星級外援律師斯塔爾（Kenneth Starr）及著名憲法律師德肖維茨（Alan Dershowitz）則劍指彈劾原則，指總統要犯了刑事罪行才可被彈劾。

此前，博爾頓是民主黨欲傳召的彈劾證人之一，其新書內容曝光後作證呼聲更高，外界關注反對傳召證人的共和黨人會否轉軚。民主黨參議員批評辯護團否認及無視證據，共和黨稱缺乏證據，卻試圖阻止證據呈上參議院。共和黨參議員克魯茲則表示，若要傳召證人，最重要的證人將會是亨特。

特朗普一方周二（28日）將完成開案陳詞，預料參議院周五（31日）開始辯論傳召證人一事。若遭否決，彈劾審訊將隨即有判決；若獲通過，審訊會變得更不可預測。