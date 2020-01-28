憑4周轉體跳躍　14歲華裔女蟬聯全美花滑冠軍

美國花樣滑冰錦標賽今屆決賽上周五（24日）晚在北卡羅萊納州舉行，來自加州的14歲華裔少女劉美賢（Alysa Liu），以高難度的4周轉體跳躍，蟬聯女子組金牌。她被譽為最有可能在2022年北京冬季奧運會上，問鼎金牌的美國花滑選手。

這是劉美賢繼去年以3周半轉體跳躍，成為全美最年輕女子花滑冠軍後，連續第二次得到殊榮。她在短曲項目中，曾以3.56分落後於對手蒂尼爾，但她後來在自由滑冰項目中，施展出令人驚嘆的絕技轉體4周跳躍，贏得全場掌聲及評判青睞，以總分235.52奪冠，且以10分之差大勝亞軍選手，而蒂尼爾則獲季軍。

在美國出生的劉美賢祖籍四川，父親是在加州執業的律師。她在賽後表示，希望能在出席大型賽事前有更多時間練習，並且要努力保持跳躍技巧，迎頭趕上世界級的滑冰選手水準。由於劉美賢現在只有14歲，仍未到可以出戰世錦賽的最低年齡，因此她只能把希望全部放到2022年的北京冬奧。

目前全美國只有劉美賢能做到4周轉體跳躍的高難動作，實力能與日、俄的女子滑冰選手匹敵，所以被看作美國隊在北京冬奧女子花滑的奪金希望。