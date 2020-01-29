特朗普公布以巴和平方案　巴方怒吼「一千個不」反對

美國總統特朗普周二（28日）公布中東和平方案，以圖藉此化解以色列與巴勒斯坦的衝突，然而，以色列雖歡迎該方案，但巴勒斯坦則強烈反方案，對其怒吼「一千個不」。

特朗普在白宮公布計劃時，到訪美國的以色列總理內塔尼亞胡就站在他旁邊。特朗普提議為巴勒斯坦人成立新國家，以東耶路撒冷為首都，而巴勒斯坦國的領土將比現時巴人控制的增加一倍，且美國將會在東耶路撒冷設立大使館。與此同時，美國會讓以色列繼續控制在約旦河西岸的猶太殖民區，以色列亦會凍結殖民活動四年，以讓巴勒斯坦立國談判進行。他同時承諾，耶路撒冷仍是以色列不可分割的首都。

特朗普一直形容方案是「世紀協議」，在宣布方案時他說：「我的視野為雙方提供雙贏的機會，是一個現實的兩國方案，解決了巴勒斯坦立國對以色列安全的風險。」他又警告這可能是巴勒斯坦建國的最後機會。

歡迎方案的內塔尼亞胡形容提出方案是「歷史性的一天」，但在巴勒斯坦方案公布前已表明反對。方案容許以色列殖民區繼續佔領西岸，而耶路撤冷大部分地區仍是在以色列控制之內，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯在西岸城市拉姆安拉表示，方案是「世紀巴掌（Slap of the century）」，強調會對方案說「一千個不」，又指耶路撒冷並不是用來出賣，巴方不會屈服，不會投降，強調會以和平、得民心的手法抗拒方案。