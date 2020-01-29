武漢肺炎︰包機撤240人　美或暫停中國航線

中國武漢肺炎疫情嚴峻，消息指白宮向國內航空公司高層透露，有意暫停所有往返中美兩地的航線，以防病毒經航班帶回美國擴散。與此同時，華府派往武漢撤僑的包機當地時間周三將返抵加州，機上僑民回國後需接受最長兩周的監控隔離。

美國消費者新聞與商業頻道周二（28日）引述知情人士報道，白宮官員當天與國內主要航空公司高層通電話，指美方其中一個控制疫情的選項，就是臨時禁制往返中美的航班，而華府高級官員前一天在白宮會面討論限制措施，但未作出最終決定。

至於美方從武漢撤僑行動方面，包機接載包括9名孩童在內的240人，他們是國務院職員、在華工作的美國承包商及公民。包機將由武漢飛往加州安大略國際機場，降落後停泊在特別的客機大樓，機上乘客不會行經普通的通道，因此不會接觸外界。

政府為此建設的隔離設施據報已準備就緒，包機乘客落機後，將直接住進位於機場最內部的隔離區，那裏備有床鋪、浴室、運動器械及餐飲等；乘客將逗留3天至14天不等。隔離期間若有親友探訪，隔離人士亦只可通過電話交談，避免病毒擴散。