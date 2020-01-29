武漢肺炎︰官方不建議戴口罩　華人遭歧視

武漢肺炎疫情持續擴散下，加拿大國內湧現應否戴口罩的爭議，甚至引發歧視問題。當局周二（28日）表明不建議民眾戴口罩，直指雙手反覆觸摸口罩反而增加染病風險；惟這說法與華人族群的習慣大相逕庭，加上疫情亦觸動加拿大民眾對當年沙士爆發的陰影，多倫多已出現排外情緒。

安大略省首席醫療官員威廉斯（David Williams）周二在多倫多的武漢肺炎記者會上，指︰「我們的標準防疫程序中，從來無建議戴口罩。戴口罩並非必然有效，亦容易弄髒；若用手反覆觸摸，病菌反而更容易進入人體。」他指有效的防範手法是勤洗手、避免手摸眼口鼻，但理解有部分族群有戴口罩的文化。

基於當局一向的方針，加拿大民眾向來無戴口罩的習慣，更抱有戴口罩者就是病人的印象。有旅居當地的台灣人稱，曾被醫院護士要求「無病就脫口罩」；有台僑指自己在地鐵戴口罩，遭其他人以異樣目光打量。惟北美華人仍在搶購口罩，更反譏笑洋人不懂防疫。

在當年受沙士嚴重打擊的多倫多，至周二已有9000多人聯署要求家人曾到訪中國內地的學童禁足校園，市內唐人街的企業亦受打擊。多倫多約克區學校委員會回應有關聯署時，表示明白學生及家長的焦慮，但強調任何人都有可能染病，不希望情況演變成「先入為主、有成見的歧視」。