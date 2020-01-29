韓籍僱員或放無薪假　美迫韓承擔更多軍費

朝鮮半島核危機升級之際，美國與南韓的同盟關係再起波瀾。駐韓美軍司令部周三（29日）表示，美韓就軍費分擔的談判懸而未決，因此已通知為美國駐軍工作的韓籍僱員，有可能4月1日起放無薪假，此舉被指迫南韓提高分擔額。

駐韓美軍聘用9000多名韓籍僱員，駐韓美軍司令部表示，由於未能在有效期屆滿的去年簽署軍費分擔協定，空白期有可能延長，因此提前向韓籍僱員通知可能要放無薪假。美軍解釋，美國法律規定須提前60天向僱員告知無薪假的決定，去年10月1日也曾提前6個月向韓籍僱員工會提供相關消息及今後的通報時間。

美軍警告，假如南韓不承擔韓籍僱員的薪金，駐韓美軍用於發放工資的資金即將枯竭。韓聯社認為，美軍公布韓籍僱員或要放無薪假的消息，被視為施壓迫使韓方提高軍費分擔額，但輿論批評美方在談判過程，把韓籍僱員作為籌碼。

美國總統特朗普一直要求盟友承擔更多駐外美軍費用，但南韓去年11月拒絕美方要求，把駐韓美軍費用補貼增加5倍至近50億美元（約390億港元），只願意支付約10億美元（約78億港元），令談判不歡而散。之後有消息傳出，倘韓方拒絕承擔更多駐軍費用，美國或撤走駐韓美軍一個旅，為數3000人至4000人。

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