新聞剖析︰美偏袒以色列　方案實為「吞併」

分析指和平方案是特朗普（右）及內塔尼亞胡（左）合作完成的「政治文件」。

美國政府周二（28日）公布被視為「世紀協議」的中東和平方案，美媒分析指，和平方案嚴重偏袒以色列，美方建議巴勒斯坦有限度立國，但無法解決巴人的核心要求；而方案容許以色列在西岸的殖民區納為領土，因此這不是和平方案，而是「吞併方案」。

《紐約時報》表示，美方給予巴勒斯坦諸多限制，包括實現非軍事化、以色列對巴人實施監管、解散巴勒斯坦武裝組織等，使方案對以色列的效用遠遠大於巴勒斯坦；美國總統特朗普及以色列總理內塔尼亞胡，亦大幅改變日後有利於以色列的談判出發點，只會導致巴人繼續反抗。

另外，《紐約時報》認為方案不是嚴肅的和平藍圖，而是分別由面臨彈劾指控及遭刑事指控的美以領導人，合作完成的「政治文件」。美國中東研究員馬科夫斯基（David Makovsky）指以色列在巴勒斯坦的吞併破壞了方案，重申這是吞併而非和平方案。

美聯社亦指，以色列吞併約旦河谷及其他西岸地區是內塔尼亞胡的策略，方案與他對西岸的強硬民族主義政策一致，因此以色列只是以停止興建猶太殖民區作為讓步，並無視巴人不少核心要求。