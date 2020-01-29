高比拜仁的直升機缺乏「黑盒」　恐阻礙調查進度

美國退役NBA傳奇球星高比拜仁，周日（26日）乘直升機時遇上空難殞命。直升機墜毀前數分鐘的片段曝光，有附近民眾拍得直升機不尋常地低空盤旋。洛杉磯警方周二（28日）宣布，已經在墜機現場全數尋獲機上9人的遺體，並透過指紋確認高比拜仁遇難。由於該直升機缺乏「黑盒」，恐令當局調查事故的進度受阻。

住在空難現場附近格倫代爾市的柳德米爾斯基（David Lyudmirsky），拍下高比拜仁的私人直升機，在出事前數分鐘曾在其住所外的極低空，盤旋了12至13分鐘，之後6分鐘飛向西北面，再飛回西南面直赴卡拉巴薩斯的山區，即最終墜毀的地方。柳德米爾斯基憶述：「直升機一直在繞圈，而且飛得極低，好像隨便擲東西也能擲中他們一樣，實在很不正常。」

據飛行資料顯示，高比拜仁的直升機的確曾在該處盤旋12分鐘，等候空管人員批准在濃霧中繼續飛行，而直升機一度下降至700呎低飛。柳德米爾斯基表示：「我經常會拍下奇怪的事情，很不幸今次拍到的，是高比拜仁、他女兒以及其他人直升機失事前31分鐘的情況。」

全國運輸安全委員會（NTSB）周二完成在現場的搜證工作。洛杉磯警方調查指出，高比拜仁的直升機墜毀前，曾經在2300呎高空急速下跌，並不尋常，而直升機未有裝備飛行紀錄儀及駕駛艙語音紀錄儀，令調查難度大大增加。另外，該直升機亦沒有地形警示系統，NTSB一直建議聯邦航空當局，立例規定加裝這些設備。

日本漫畫《男兒當入樽》作者井上雄彥，日前在社交網留言「悲痛」一詞，悼念高比拜仁。不少讀者回應，分別放上漫畫主角櫻木花道淚流滿面，及高比拜仁出手封擋流川楓射籃的圖片致意。另外，HBO劇集《西部世界》女星伊芬麗歌活特於Twitter留言哀悼高比拜仁時，稱他是「體育英雄」亦是「強姦犯」，惹來網民一面倒炮轟。