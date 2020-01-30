博爾頓新書直指特朗普威脅烏克蘭　白宮去信阻出版

美國傳媒周三（29日）報道，白宮上周曾經去信前白宮國家安全顧問博爾頓的律師，指博爾頓的新書含有機密內容，警告他不要出版。

早前《紐約時報》報道，博爾頓準備出版的新書，揭示特朗普曾表明除非烏克蘭協助調查其民主黨政敵，否則美方應繼續凍結對該國近4億美元（約31.2億港元）的軍援，有關內容被認為將打擊特朗普在彈劾審訊的辯護。

周三美媒再爆料，稱《紐約時報》在刊登新書內容前，國家安全局向博爾頓律師發信，指書內含有「大量機密內容」，根據聯邦法律及博爾頓曾經簽署的保密協議，有關內容不可以出版，亦不可以在刪除有關機密資訊之前作披露。該書正受國安局批核，據報華府正在揣測究竟是誰洩漏了內容。

特朗普周三亦在社交網站發文，炮轟博爾頓及其新書。他聲稱，博爾頓曾經向他乞求不需要參議院審核的職位，當時人人都勸阻；又指博爾頓在任時屢次誤判，因而被炒，稱如果自己聽了博爾頓的說話，現在已經發生「第六次世界大戰」。特朗普繼而指摘博爾頓在一離任，就立即寫了本「骯髒而失實」的書，內裏「滿是國安機密」，反問「有誰會這麼做？」