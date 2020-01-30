丈夫與女兒遇難後首表哀思　高比妻貼全家福悼摯愛

美國退役NBA傳奇球星高比拜仁周日（26日）與二女兒詹納（Gianna）雙雙在直升機墜毀事故中喪生；事發後多日，高比的妻子雲妮莎（Vanessa Bryant）周三（29日）終於就事件開腔，表達她對失去兩位摯親的悲痛。

雲妮莎在事發後一度將的社交網站Instagram帳戶設為私人帳戶，至周三她再將戶口設為公開，並把頭像換作一張詹納擁抱着父親、兩人深情對望的照片，以表哀思。

幾小時後，雲妮莎更上載一張一家六口的全家福，並配以一段長文闡述她的心情。文中她表示，一家的傷痛難以言喻，而感到安慰的是，她知道高比和詹納都清楚他倆都受眾人所愛。雲妮莎說，能在生命中擁有他們，是一家人難以置信的福份，希望兩人都可以和家人永遠一起，可是兩人太早離去。

雲妮莎續稱，不知道今後的生活會如何，難以想像沒有了高比和詹納的日子；但是每天醒來，一家人都因為兩父女照亮了他們的前程而得到動力。一家人對兩位逝者的愛既無盡亦無可估量，雲妮莎說她只希望能夠擁抱着兩人、親吻和祝煏他們，永遠與他們一起。

雲妮莎最後感謝大眾對其一家人的支持，又希望大眾給他們私隱展開新生活；亦呼籲大眾向受今次空難影響的其他家庭捐款。