手錶珍藏46年後升值千倍　40萬美元天價嚇跌主人

美國北達科他州一名老兵在46年前，豪擲345.97美元（約2688港元）購入一隻勞力士手錶，事後卻不捨得戴，將其完好珍藏起來。因緣際會下，老兵近日將心愛手錶帶至古董展估價，沒想到當年的心頭好竟已升值1156倍至40萬美元（約311萬港元）。「慳家」老兵聽見天文數字，一下子嚇得戲劇性地跌倒在地，搞笑場面引起熱議。

這名空軍退休老兵在1974年，忍痛花費近一個月薪水，於空軍基地交換所購入該隻手錶以作潛水之用。但到翌年4月手錶到手時，他又捨不得戴着昂貴手錶潛水，結果名錶多年來都只存放在保險箱中。老兵僅偶爾將它拿出把玩查看，所以手錶獲完美保存至今，甚至連維修卡、收據和全套包裝盒都一項不漏。

鑑定師指，這隻錶與美國影星保羅紐曼（Paul Newman）在1969年電影《Winning》中曾戴過的手錶相似，故深受收藏家歡迎。老兵聽聞巨額估價後已嚇得不輕，沒想到鑑定師又補充，由於手錶保存良好、從未戴過，估價更可高達50萬美元至70萬美元（約388至544萬港元）。正在古董展拍攝節目的電視台拍得老兵受驚一幕，節目組事後忍俊不禁指：「這是有史以​​來第一次有來賓被估價嚇到倒地。」