望遠鏡首拍太陽表面湍流　有助準確預測太空天氣

過往人類難以一窺太陽表面，但隨着科技進步變得可能。美國夏威夷國家科學基金會的丹尼爾·井上太陽望遠鏡近日將第一批圖像傳回地面，清楚拍得太陽表面湍流的細節，這將有助人類理解太空天氣成因，並更準確預測太陽風暴。

新發布的照片顯示，覆蓋在太陽表面的等離子體似乎呈現沸騰的狀態。照片中像是細胞結構的部分，每個其實有一個德州這麼大，代表旺盛的對流活動，熱能會從太陽內部傳送至地表，冷卻的部分則沉入內部。

在地表上丹尼爾·井上太陽望遠鏡，與繞行太陽的美國太空總署（NASA）帕克太陽探測器，加上即將發射、歐美合作促成的太陽軌道器，一起進行觀測，以幫助人類理解更多太陽的資訊，以及太空天氣，即太陽活動如何影響地球。

國家科學基金會理事長科爾多瓦（France Cordova）表示，這是至今為止太陽最詳細的訊息。丹尼爾·井上太陽望遠鏡未來能夠繪製太陽日冕的磁場，幫助人類更好預測到太陽風暴。目前對太空天氣的預警為48分鐘，未來希望可延伸至48小時。劇烈的太陽風暴每25年發生一次，規模之大足以擾亂全球電子系統和網絡。