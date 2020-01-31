武漢肺炎：美媒指民眾囤積口罩可致醫護缺裝備　增爆發風險

武漢肺炎登陸美國，掀起當地民眾的口罩搶購潮，市面鎖售一空，大型購物網站亦因貨源短缺，要延遲幾星期才發貨。《紐約時報》周四（30日）就此情況刊登報道，指出專家擔心一般民眾在恐慌下狂掃口罩等防護裝備，或會使真正有需要的醫護人員缺乏裝備，增加疫症爆發風險。

報道指出，口罩可以阻隔患病人士帶有病毒的飛沫，減低他們在巴士、地鐵、辦公室甚至急症室等人多地方傳播疾病的風險；但口罩對一般健康人士的保護作用不大，他們囤積口罩自用，會造成經常要面對呼吸道感染病人的醫護人員缺乏裝備保護，增加他們受感染的機會。

面對醫護人員瀕臨口罩短缺的風險，美國疾病控制及預防中心（CDC）正聯絡製造商希望能解決問題，該中心的專家指出，美國目前恐慌性搶購口罩的情況並不反映實際需要。

報道刊出時，美國僅出現5宗武漢肺炎病例，衞生及公共服務部長阿薩爾周二曾表示，美國人感染風險極低，沒有必要搶購口罩。有專家亦希望，政府可以教育國民有關囤積口罩帶來的遺害。