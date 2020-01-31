女作家聲稱被姦　要求特朗普交DNA比對

一名指控美國總統特朗普在上世紀90年代強姦她的專欄作家，周四（30日）透過律師要求特朗普交出DNA樣本，以比對遺留在她聲稱事發時所穿的裙子上，是否留有特朗普的遺傳物質。

現年76歲的卡羅爾於特朗普否認強姦她之後，去年11月控告特朗普誹謗。她的律師現在要求特朗普3月2日在華盛頓提交DNA樣本，與上述裙子上的不明男性DNA作比對。

一份法庭文件上附有的實驗室報告顯示，裙袖上留有至少4個人的DNA，當中至少一人是男性。根據美聯社得到的報告，有幾名身份保密的人士已經接受了測試，皆已證實DNA不是屬於他們。

卡羅爾去年6月在《紐約雜誌》（New York magazine）以及在7月出版的一本書中，講述事發經過。她寫道，她與特朗普在1995年或1996年於百貨公司「Bergdorf Goodman」偶遇，當時特朗普邀請她幫他為一名身份不明的女子挑選禮物，並選擇了一件緊身衣服促自己試穿，詎料當兩人去到更衣室後，特朗普伸手入她的裙底，拉低她的緊身褲並把她強姦。她聲稱最後掙脫了特朗普成功逃走；又指自己事後再沒有穿過也再沒洗過當時穿着的裙子，一直保留在衣櫃。

特朗普其後指稱卡羅爾完全是在講大話，並指自己這生從沒見過她。而卡羅爾則指特朗普否認事件是抹黑她並損害了她的事業，於是告特朗普誹謗，要求特朗普賠償及收回他的說話。

卡羅爾周四發表聲明，稱：「裙上身份不明的男性DNA，可證明特朗普不但認識我，還可證明他曾在Bergdorf Goodman更衣室對我施暴，之後還誹謗我說謊，並損害我的人格。」