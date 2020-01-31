核戰危機升級　美部署低當量核武懾俄

美國與俄羅斯的軍事角力進入白熱化階段，據報首艘配備低當量核導彈的戰略核潛艇，去年底已在大西洋展開核威懾巡邏。美方聲稱此舉是阻嚇俄羅斯在地區衝突使用戰術核武，但輿論擔心俄方或誤判形勢、美方降低使用核武的門檻，變相令兩國更易爆發核戰。

美國科學家聯盟周三（29日）表示，田納西州號是美軍首艘配備W76-2低當量核彈頭的戰略核潛艇，去年最後數周從喬治亞州基地出發，前往大西洋執行核威懾巡邏任務。報道估計該艦20枚三叉戟二型潛射彈道導彈中，1至2枚配備爆炸當量為5000噸的W76-2，餘下導彈則配備W76-1或W88核彈頭，兩者的爆炸當量分別是9萬噸及45.5萬噸；在現時配置下，所有導彈可搭載一枚或多枚核彈頭。

特朗普政府前年公布最新的核武政策，重點是研發低當量核武，理由是俄羅斯採用「先升級再降級」或「升級致勝」的核武政策，即與北約在使用常規武器的有限度地區衝突處於下風時，使用爆炸當量較低的戰術核武；俄方認為美國沒有「及時」可用及相對的核力量反擊，也不會使用殺傷力更大的戰略核武，令美國在這方面失去對俄的核威懾力；惟俄方此舉被指降低使用核武的門檻。

美國科學家聯盟估計，美軍現時有1000枚由戰機、轟炸機及巡航導彈搭載的戰術核武，主張研發低當量核武的人士認為，這些平台無法穿透俄軍先進防空網絡，但潛射彈道導彈就可以；加上美軍在歐洲動用戰術核武，或需要諮詢北約並取得批准，因此低當量及快速反應的彈道導彈，才能恢復對俄的核威懾力。

輿論質疑這令美俄更易爆發核戰，美國撰寫《核態勢評估》的人士不同意，認為俄方的低當量核武降低核武門檻時，美方的同類型核武反而提高該門檻。在美國的「及時回應」政策下，戰略核潛艇當戰術核武之用，有可能是率先動武或立即回應俄方的「核升級」，變相形成美方「先升級再降級」核武政策反制。

美國科學家聯盟認為，戰略核潛艇的新角色有安全風險，俄羅斯要在美軍潛艇發射彈道導彈後，短時間判斷這只是美方以戰術核武的「對等」回應，抑或意味兩國開始升級至戰略核戰。此外，《核態勢評估》提及核武在針對「非核武戰略攻擊」及「大型常規侵略」的角色，W76-2有助擴大美方的可靠回應選項。

美國科學家聯盟成員克里斯滕森（Hans Kristensen）表示，美方主張這核武是阻嚇俄羅斯，但亦可能用來對北韓或伊朗。他認為這令核戰更易爆發：「對建議總統應否動用核武的軍官來說，這核武的低當量附帶影響固然是十分有利。」