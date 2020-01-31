美繼續極限施壓　制裁伊朗原子能組織

美國政府周四（30日）宣布擴大對伊朗制裁，針對伊朗原子能組織及組織主席薩利希。不過，與中國、俄羅斯及歐洲公司合作的伊朗民用核設施，則獲制裁豁免延長60日。

美國以違反核協議為由，制裁伊朗原子能組織及薩利希，組織發言人卡邁萬迪（Behrouz Kamalvandi）否認發展核武，重申民用核設施將繼續全面運作，又形容華府制裁是一場「政治遊戲」，而且是毫無價值及幼稚的舉措。另外，國務院對阿拉克重水式反應堆、布什爾核電站等民用核設施，延長60日制裁豁免。

美國伊朗事務特別代表胡克表示，伊朗進行一系列違反核協議核的項目，包括加裝離心機以提高提煉濃縮鈾的能力，又指國務院有需要時可終止這些項目，但共和黨參議員魯比奧促請當局應該中止制裁豁免。有外交人員向英國傳媒透露，布什爾核電站與俄羅斯公司合作，而該俄企也向美國的設施提供核燃料。

英媒引述兩名消息人士指，華府日內可能將中國遠洋物流公司，從違反制裁伊朗禁令的名單移除。報道指目前仍未清楚解除制裁，是否意味中國或遠洋物流已經同意華府要求，停止進口伊朗石油。中國遠洋物流被指控運載伊朗石油。

在美國制裁下，伊朗民生大受打擊。華府周四宣布完成首項容許與伊朗展開人道貿易的交易，由一間歐洲公司向伊朗提供用作癌症及移植治療的藥物，作為美國與伊朗「中間人」的瑞士協助運送流程。