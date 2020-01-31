伊拉克未准美　部署愛國者導彈防伊朗

美國繼續增兵中東應對伊朗威脅，特別是擴大在盟友沙特阿拉伯的駐軍規模，部署戰鬥轟炸機及防空導彈。惟早前遭伊朗攻擊的駐伊拉克美軍，卻面對不同的處境，由於伊拉克政府遲遲未有批准，令美方無法部署防空導彈保護駐軍。

美國中央司令部司令麥肯齊周三（29日）視察沙特蘇爾坦親王空軍基地，美軍自去年夏天開始增派部隊到上址，兵力已增至2500人，包括最近飛抵的F15E戰鬥轟炸機，它們每天在伊拉克及敍利亞執行任務。因應伊朗去年發射導彈攻擊沙特石油設施，美軍在基地部署兩個愛國者防空導彈連，以防伊朗重施故技。

麥肯齊談到日後美國與伊朗的衝突時，認為不會是一場大型地面戰爭，「這將是彈道導彈、無人空中系統及巡航導彈戰爭」，所以區內國家具備防空能力很重要。此外，除了愛國者防空導彈，美軍也在沙特部署了薩德導彈防衞系統。

本月初，伊朗發射多枚彈道導彈攻擊駐伊拉克的美軍基地，美方事後表示考慮在當地部署愛國者防空導彈，但至今仍未成事。防長埃斯珀周四（30日）在記者會上透露，要在伊拉克部署愛國者，其中一件事是取得東道主政府的批准。

另一邊廂，美國參謀長聯席會議主席米利表示，在伊朗導彈攻擊基地中，出現腦損傷的美軍人數持續增加，由之前50人增至最新64人。雖然米利強調所有受傷美軍的傷勢屬於「不嚴重」級別，但承認部分傷者要終身接受醫學觀察。