大學研蠑螈基因　有望令人類擁肢體再生能力

墨西哥鈍口螈的基因研究，或可助人類擁肢體再生能力。

不少兩棲生物肢體受傷後，都有斷肢復生的能力，惟墨西哥特有的墨西哥鈍口螈（Axolotl），不但能長出新肢體，連心臟、肺部、眼睛、脊髓，甚至大腦缺了一半都可以復生。美國有科學家早前利用基因排序方法，終於初步找到這種生物的特異功能奧秘，日後有望研究人類肢體再生。

耶魯大學分子生物學家弗勞爾斯（Grant Parker Flowers）及其團隊，在2017年已發現墨西哥鈍口螈擁有突變基因，令牠們可以復生各類器官。2018年，歐洲一個研究團隊，透過弗勞斯團隊的基因排序方法，發現墨西哥鈍口螈有多達320億個基因組合，是人類的約10倍。

弗勞爾斯團隊近日再通過這個龐大基因組，追蹤25個懷疑與墨西哥鈍口螈肢體及器官再生有關的基因。結果在牠們的胚芽細胞中，發現過氧化氫酵素和胎球蛋白-b兩個基因，似乎與其尾巴再生有關。弗勞爾斯表示，雖然研究仍處初階段，且可能尚有更多其他基因與肢體再生有關，但是次發現已令他們為之一振。

團隊相信繼續深入探究，終有一天可通過基因編輯，讓人類擁有墨西哥鈍口螈的肢體再生能力。有關研究周二（28日）在《eLife》雜誌上發表。