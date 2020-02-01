3.3億年歷史洞穴　驚現巨型鯊魚化石

美國肯塔基州東南部的猛獁洞國家公園（Mammoth Cave National Park）距離海洋遙遠，似乎與鯊魚拉不上關係。然而，古生物學家近日在公園有3.3億年歷史的洞穴內，發現一些屬於鯊魚的牙齒、下頜及頭骨化石。由於鯊魚軟骨很少形成化石，是次發現非常難得。

去年11月，2名古生物學家在猛獁洞國家公園偏遠的洞穴考察和繪製地圖時，偶然在洞壁上發現一些懷疑屬於鯊魚的不尋常化石。他們拍下照片，送交馬里蘭州恐龍公園古生物學家霍內特（John-Paul Hodnett）研究。霍內特看過照片大感興趣，前往洞穴實地觀察，結果認定該些化石屬於密西西比河晚期的Saivodus Striatus品種鯊魚。

霍內特表示，由於洞穴的石灰岩侵蝕緩慢，令化石得以保存，尤其是牙齒的化石大部分保持完好分明，而其中一個長約3.6米的頭骨化石，與現時的大白鯊近似。他指洞壁和天花尚埋有其他品種鯊魚的背鰭和牙齒化石，認為猛獁洞國家公園洞穴蘊藏豐宙的鯊魚化石紀錄供科學研究，對此非常振奮。