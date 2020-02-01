維持戰場優勢　放寬使用地雷限制

地雷被視為不人道的武器，戰爭後遺留的地雷殺傷不少平民。美國國防部周五（31日）發布新地雷政策，授權作戰司令部指揮官在特別情況下使用地雷，以維持軍事優勢。防長埃斯珀強調，這武器可保護美軍部隊及改變戰場形態。

根據五角大樓的新地雷政策，作戰司令部指揮官在特別情況下，可使用先進及非持續性、旨在減少對平民及盟友部隊不必要傷害的地雷。在前朝奧巴馬政府治下，美軍不得在朝鮮半島以外地區，使用反人員地雷。白宮表示，國防部認為有關限制令美軍與敵人爆發衝突時，處於嚴重下風，總統特朗普亦不接受。

白宮發言人又強調，特朗普正在重建美軍並使之變得更強大，並將繼續支持及裝備軍隊，從而令美軍永遠是全球最強的作戰力量；發言人形容今次公布的新地雷政策，反映特朗普政府給予軍隊更多靈活性及能力去取勝的另一項措施。

埃斯珀指地雷是作戰指揮官的重要工具之一，以改變戰場形態及保護美軍。被問及使用地雷是否不道德時，埃斯珀僅表示新地雷政策，由前防長馬蒂斯任內制訂，但稱美方有考慮使用地雷時的安全性，以及衝突結束後對平民的安全。

奧巴馬任內實施的地雷限制，旨在為美國日後加入《渥太華條約》（又稱《地雷禁止條約》）鋪路，該條約禁止成員國使用、儲存、生產和轉讓反人員地雷。