參院否決傳召證人　民主黨：悲劇

美國參議院周五（1月31日）繼續審理總統特朗普的彈劾案，並以51票反對及49票支持，未通過傳召證人的決議；民主黨形容這是悲劇，參議院沒有履行義務。參議院最快下周三（2月5日）表決特朗普是否有罪。

在當天表決中，全部45名民主黨議員、2名獨立派議員和2名共和黨議員，投票支持傳召證人，其餘51名共和黨議員投反對。民主黨參議院領袖舒默對結果感到非常失望，形容這是美國歷史上的慘痛悲劇，批評參議院沒有盡到應盡的義務。他說：「一場沒有證人的審訊是沒有價值的，總統將不是真的被免罪。」

投票前夕，眾議院彈劾代理人團隊與特朗普律師團隊辯論是否傳召證人，首席彈劾代理人、眾議院情報委員會主席希夫稱，沒有證人的審訊是不成立，之前的總統彈劾案均有證人作供，呼籲傳召關鍵證人前白宮國家安全顧問博爾頓。

特朗普律師團隊反對傳召證人，指假如傳召控方證人博爾頓，也應傳召辯方證人作供，例如民主黨總統參選人拜登及其子亨特等，審訊將一直拖延下去；他們又指調查案件是眾議院的職責，參議院沒有義務幫助眾議院調查事件真相。

如今參議院否決傳召證人，彈劾案之後的審理日程，成為民主共和兩黨爭執的焦點。共和黨希望周五晚或翌日凌晨最終表決總統是否免罪，但民主黨強烈反對。美國有線電視新聞網絡報道，兩黨事後達成協議，下周三進行最終表決。