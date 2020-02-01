武漢肺炎：多國收緊簽證　封關禁華客入境　

武漢肺炎於全球擴散，根據中國外交部周五（1月31日）公布，全球多國對來自中國湖北省居民、甚至所有中國公民設入境限制，或在入境口岸加強檢疫；以下為部分列表：

●美國：當地時間2月2日下午5時起禁止過去兩周到訪中國（不包括香港及澳門）、有傳播疾病風險的外國人入境。從疫情重災區中國湖北省回國的美國公民及其直系親屬，需要接受兩周的強制隔離；至於從中國其他地區回美的美國公民，則容許自我隔離觀察兩周。所有由中國抵美的航班，將集中在指定的美國機場降落，方便疾病控制及預防中心篩查來自中國的旅客。

●意大利：暫停所有來往意大利及中國的航空交通，包括香港、澳門和台北。

●俄羅斯：關閉接壤中國的遠東邊境，於遠東、加里寧格勒及聖彼得堡所有口岸設邊境檢查站。1月30日午夜起暫停來往中國的車輛和火車運輸，只餘一條由莫斯科到北京的火車線行駛，直至3月1日。

●日本：2月1日起患有武漢肺炎的人士將被拒入境；不准過去14天內曾在湖北省逗留的所有外國人入境；湖北省發行的中國護照持有人也不准入境。

●北韓：限制中國遊客、政府代表團等公務出差人員入境；從中國入境的所有外國人必須隔離觀察1個月；暫停中朝的往來列車及航班，直至2月底。

●新加坡：2月1日午夜起禁止所有中國旅客和在過去2周曾到訪中國的外國旅客入境或過境新加坡。政府於1月31日起，暫停簽發各種簽證給中國訪客，之前簽發的短期簽證和多次入境簽證也會被註銷。

●菲律賓：1月28日起收緊對湖北省旅客發的簽證，暫停向中國公民發落地簽證。

●馬來西亞：禁止湖北省公民、簽發地為湖北的中國護照持有人、近1個月曾到訪湖北、從湖北出發的人士入境。