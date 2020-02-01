圖走私高科技晶片至中國　華裔男被捕

美國網媒《Quartz》周五（1月31日）引述法庭文件報道，指一名居於英國的華裔男子2018年1月起以研發「雷達輔助停車器材」為由，向總部位於英國的航空航天和國防供應商Cobham，訂購一批用於太空衞星和彈道導彈系統的抗輻射晶片，企圖走私至中國。他去年被美國海關拘捕，將於4月13日判刑。

文件指，涉案男子左建鋒（Jian Fun Tso，音譯）先後向Cobham及一間美國電子儀器代理商表示，欲為中國客戶以55萬美元（約429萬港元）代購200枚「輻射強化晶片」，並虛報公司資料。由於Cobham是美國政府供應商，任何人也要先取得美國商務部許可，才能出口該晶片。美國對中國及俄羅斯禁運該款晶片。

美國國防刑事調查處派出臥底與左建鋒接觸，他坦承採購資金來自中國，要求偽造收據，訛稱晶片價值1萬美元（約7.8萬港元）以應付海關截查。他去年1月14日因共謀等罪被捕，最高可被囚20年及罰款100萬美元（約780萬港元）。

據悉，有關晶片可抵禦極端溫度、猛烈震動和輻射，每枚要價2500美元（約1.9萬港元），年生產約1000枚。有中情局前探員指，中國在海外鋪設諜網試圖竊取美國敏感科技。