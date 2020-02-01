於百慕達三角失蹤95年　商船殘骸尋獲

過去一世紀以來，不時傳聞有船隻及飛機在中美洲東面的百慕達三角失蹤，至今未能尋獲，令該地區神秘萬分。美國有沉船探險家團隊近日公布，在佛羅里達州對開海域，找到一艘近95年前，被指在百慕達三角一帶失蹤的美國商船。

發現該艘名叫科托帕西號（SS Cotopaxi）蒸汽商船殘骸的沉船探險家巴尼特（Michael Barnette），同時是海洋生物學家。他表示，全長76米的科托帕西號於1925年11月29日，載着煤炭和32名船員，由南卡羅萊納州查爾斯頓前往古巴哈瓦那期間失聯，消失得無影無蹤。由於貨船航線經過百慕達三角，外界均認為它失蹤與神秘力量有關。

巴尼特根據資料，發現科托帕西號在出發後2日，在佛州杰克遜維爾發出求救訊號，相信它的殘骸位於佛州聖奧古斯丁對出56公里海域。他早於15年前已潛到海底，發現一艘沉船殘骸。他認定這就是科托帕西號，於是和佛州海洋歷史學家梅達（Chuck Meida）合作，翻查科托帕西號的各種文獻，包括保險紀錄、法庭文件等，去年再潛入發現上述地點，利用水下探測器量度沉船各種數據。

結果發現，該沉船的布局設計，尤其是其鍋爐間的位置及大小，均與科托帕西號脗合，幾乎肯定它就是科托帕西號。他推斷，該船是在附近遇上突如其來的大風暴，加上船上裝備不良，以致無法應付惡劣天氣而沉沒，而非與傳聞中，有神秘力量在百慕達三角作崇有關。