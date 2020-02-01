武漢肺炎︰多國航空公司停飛中國　名單一覽

多國航空公司叫停來往中國的航班。（Getty Images圖片）

武漢肺炎疫情導致全球人心惶惶，多國航空公司已叫停來往中國的航班，以保機組人員安全，並防止病毒進一步擴散。

美洲

●聯合航空︰取消下周三（2月5日）至3月28日前往中國的航班。

●美國航空︰取消周五（1月31日）至3月27日前往北京及上海的航班；但來往香港航班不受影響。

●達美航空︰取消下周三（2月5日）至4月30日前往中國的航班。

●加拿大航空︰取消部分往中國航班。

●聯合包裹（UPS）︰已取消22班中國航班。

歐洲

●英國航空︰周四（1月30日）起，取消一個月內前往中國的航班。

●德國漢莎航空︰旗下漢莎、瑞士國際航空及奧地利航空來往中國航班，均取消至2月9日。

●法國航空︰取消周四至2月9日來往中國的航班。

●芬蘭航空︰取消下周四（2月6日）至2月29日前往中國的航班；前往廣州的航班則由下周三起取消。

●LOT波蘭航空︰取消今起至2月9日的飛北京航班。

●俄羅斯︰除俄羅斯航空公司（Aeroflot）外，所有航空公司前往中國航班均告取消。

●北歐航空（SAS）︰取消周五（1月31日）至2月9日來往上海及北京的航班。

●土耳其航空︰將減少下周三（2月5日）至2月29日期間，來往北京、廣州、上海及西安航班的班次。

亞洲及大洋洲

●國泰航空︰周四至3月底為止，將逐步減少50%來往中國內地的航班。

●上海航空公司︰取消下周二（2月4日）至3月28日來往成都至匈牙利布達佩斯航班；取消下周四至3月26日來往西安至布達佩斯的航班。上海至布達佩斯航班未受影響。

●澳洲航空（Qantas）︰取消2月9日至3月29日前往中國的直航，包括悉尼飛上海或北京的航班。

●新西蘭航空︰取消2月9日至3月29日來往奧克蘭及上海的航班。

●新加坡航空︰將減少2月的中國航班班次，包括旗下酷航（Scoot）及勝安航空（SilkAir）。

●首爾航空︰停飛所有中國航班。

●越捷航空︰周六（2月1日）起取消所有來往中國航班。

●越南航空︰下周起取消所有來往中國航班。

●印度航空公司︰取消周五至2月14日的孟買-新德里-上海航班。

●印尼獅子航空︰取消2月所有中國航班。

●埃及航空︰周日起取消所有來往中國航班。

●以色列航空︰取消至3月25日為止的所有來往中國航班。以色列政府已禁止來自中國的航班降落該國。

●阿聯酋阿提哈德航空︰取消來往北京及日本名古屋的航班。

非洲

●埃塞俄比亞航空︰周四否認已取消所有中國航班的消息。

●肯尼亞航空︰取消所有中國航班直至另行通知。

●摩洛哥王家航空︰暫停來往中國的直航。

●坦桑尼亞航空︰將延遲原定2月開通的中國包機服務。

●盧旺達航空︰中止所有中國航班直至另行通知。