策劃大型襲擊事敗　前防衞隊成員囚13年

美國馬里蘭州前一名美國前海岸防衞隊成員去年涉嫌針對自由派政客和新聞報道員發動大型襲擊，所幸事敗被捕；警方其後在其寓所搜出多枝槍械。控方認為案件是涉及白人至上思想的「本土恐怖主義」行動，惟被告最終僅被裁定非法管有槍械及藏毒罪成，判囚13年。

案情指，50歲的前海岸防衞隊成員哈森（Christopher Hasson）製作了一張目標名單，當中包括12名國會議員及多名有線電視新聞網絡（CNN）與微軟-全國廣播公司（MSNBC）的記者。哈森本已因為吸毒而被吊銷槍牌，惟他在去年2月被捕時，家中被搜出有15枝槍械及1000發彈藥，並非法藏有鴉片類麻醉藥曲馬多（Tramadol）。

檢察官直言，若非及時擒獲哈森，「我們現在數的就不是被告的判監年數，而是死者人數了」。哈森的律師則認為控方誇大案件嚴重性，指事主只是因為鴉片成癮而生出襲擊幻想。據指，哈森對炸彈製作及狙擊槍均有認識，並研讀了種族歧視和反猶文章，包括挪威恐襲犯布雷維克（Anders Brevik）的宣言。布雷維克2011年在挪威發動兩次恐襲，造成77死。