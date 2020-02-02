艾奧瓦州明開黨團會議　打響民主黨初選頭炮

美國民主黨的總統初選周一（3日）在艾奧瓦州拉開帷幕，舉行該黨全國首場初選投票，以黨團會議形式進行。前副總統拜登、參議院桑德斯、沃倫等大熱周六（1日）爭取最後機會到該州拉票，三人更大打「團結牌」，宣稱會槍頭一致對外擊敗總統特朗普。艾奧瓦州是總統選戰馬拉松的第一站，有重要的「風向標」作用，勢左右選舉大局。

艾奧瓦州的初選以黨團形式舉行，該州約60萬民主黨登記黨員將於當地時間周一晚上7時，於全州近1700個黨團會議地點開會，就民主黨總統候選人人選辯論，然後分成「偏好團體（perference group）」選出各區的代表，最終會有41人成為民主黨全國代表大會的艾奧瓦州代表。

艾奧瓦州是初選頭炮，近幾任的美國總統如老布殊、克林頓、奧巴馬都在該州取得提名並順利入主白宮，結果頗具指標效果。為搶「頭啖湯」，拜登及「被困」華盛頓出席參議院總統彈劾審訊的桑德斯、沃倫，周六亦分別到艾奧瓦最後衝刺。特別的是，桑德斯及沃倫等人早前針鋒相對，但當日均打「團結牌」，對外展示民主黨內部一致矛頭對準特朗普。

拜登向支持者說：「我相信美國人、共和黨選民、民主黨選民、獨立選民都想我們團結。我會盡力讓這一環有進展。」桑德斯明言，黨內沒有誤會，若他於全國初選落敗，將全力支持勝出的人；沃倫亦稱民主黨會一同打倒特朗普。

選前多個民調顯示，桑德斯在艾奧瓦州的支持度雖然些微領先沃倫及拜登，但大部分民主黨黨員未決定心水候選人，分析相信他們都勢均力敵，即使最後的得票率有高低，也不會相差太遠。