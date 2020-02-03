艾奧瓦州90%人口是成年白人　具重要地位

美國總統選舉開始進入初選程序，艾奧瓦州將繼續按傳統成為第一個舉行黨團會議投票的州，屆時兩黨將各自以會議方式，選出他們的總統候選人。而下一個展開初選的將是新罕布什爾州。根據歷史經驗，參選人只要嬴得這兩個州的支持，其全國影響力幾乎都會大增20倍，有利往後競選。有政治學家指，其實這做法有利保留小州的公民權利。

艾奧瓦州大學政治學家托爾伯特（Caroline Tolbert），以加州億萬富翁施泰爾（Tom Steyer）豪擲廣告費為例，指出若在加州等更大及有代表性的州先行初選，參選人需有龐大資金，才可在全國展開大規模競選活動，那只會有利最富有的候選人，如同為初選定下基調，基本上已剝奪了隨後小州的話語權。

而艾奧瓦州約90%人口是成年白人，比例遠高於整個美國，且多為農村人口及老人。雖然看來對集合年輕多元化群體、主要植根於城市中心的民主黨不公平，但該州自1972年保持全國第一的地位，因為任何候選人都有能力在該州競選，可與真實的民眾交流，而民意亦並不倒向任何黨，是真正的「搖擺州」。