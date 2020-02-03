彈劾案表決前受訪　特朗普批評民主黨

美國參議院周三（5日）舉行針對總統的彈劾案最終表決前夕，特朗普周日（2日）受訪時稱，眾議院議長佩洛西最可怕的噩夢已發生，也不忘批評民主黨全國委員會（DNC）操縱黨內初選，以及揶揄多名民主黨總統參選人。

特朗普在霍士新聞的專訪中證實，將如常在表決前一天發表國情咨文，又指一直拖延提交彈劾案的佩洛西已面臨噩夢。他亦同時批評傳媒故意忽視經濟數據及其他好事，只將焦點放在捏造的醜聞上，並稱：「這是一個非常、非常不公平的過程。米勒的報告、俄羅斯……完全是一派胡言。」他提到其家人也成受害者，但支持者不會就此被嚇倒。

面對2020年總統選舉臨近，特朗普表示，DNC再次操縱黨內初選，反對參選人桑德斯並協助富豪彭博。當被問到對彭博的看法時，特朗普取笑較為矮細的彭博想要一個能在辯論期間站着用的箱子，另不忘揶揄桑德斯、拜登及沃倫等多位潛在對手。

對於中國近日爆發武漢肺炎疫情，特朗普稱美方可向中國提供援助，暗示問題一旦惡化或採取更積極行動。他稱：「我們向中國提供幫助，但不能讓數千名患者前來，要看看將會發生甚麼事情。」