紐約地標Vessel首宗自殺　19歲青年跨欄河躍下亡

美國紐約曼哈頓新地標哈德遜城市廣場上的蜂巢形狀建築物「Vessel」，上周六（1日）發生自去年3月啟用以來，首宗自殺事件。一名19歲大學一年級男生跨過欄河躍下喪生。

事發於當日傍晚約5時30分，目擊者表示該名男生獨自跨過欄河，有途人曾嘗試拉住他不果。少年墮下後，不少遊人嚇得驚呼，有人上前用外套遮蓋遺體，警員事後到場調查。事發後，Vessel當日提早半小時在6時30分關門，翌日照常重開，一樓部分地方用繩攔住，但據保安人員指只是因為有梯級鬆脫，與前一晚的跳樓事件無關。

當地傳媒報道，死者是來自新澤西州的迪薩沃（Peter DeSalvo），為康涅狄格州聖心大學新生，高中時是欖球校隊明星。他的同學聞悉噩耗後大為震驚，指迪薩沃為人樂觀愛說笑；迪薩沃的家人則指不知他為何輕生，亦沒見到他留下遺書。

樓高16層的Vessel高約50米，外形猶如巨型蜂窩，由2500級環形連接的階梯組成，而且沒有終點，遊客可以一邊散步，一邊觀賞不同角度和高度的城市景觀。然而早前已有建築師指出，其高度只及腰的欄河設計可能令遊人容易墮下，結果一語成讖。