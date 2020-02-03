武漢肺炎：實驗性伊波拉藥物治療　首名確診患者康復中

中國武漢肺炎疫情爆發後，多個國家先後出現病例。美國華盛頓州治療該國首名確診患者的醫院日前披露，他們讓該患者接受一種為應付伊波拉疫情開發的實驗性藥物治療後，病人在發病12日後情況好轉，為治療武漢肺炎帶來曙光。

該名35歲華裔男患者上月15日從武漢返回西雅圖，初時沒有病徵，4日後咳嗽及發燒不適求診，並因肺炎入院。美國疾病控制及預防中心（CDC）翌日證實他患上武漢肺炎，是國內首宗。

患者被安排入住西雅圖市郊的普羅維登斯醫療中心（Providence Medical Center），住院頭5日他的情況大致穩定，只是偶爾發燒及心跳過快，醫生處以止痛退燒藥及以補充氧氣輔助呼吸。到了第7日晚上，醫生決定嘗試為他施以抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir），當發現沒有不良反應後，逐漸減少輔助補氧及多種抗生素，病人肺部已沒有雜音，只是偶有乾咳和流鼻涕，再沒嚴重的肺炎徵狀。

醫療團隊上周五（1月31日）在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發表有關報告，並希望鼓勵醫生在病人同意下，嘗試以不用的藥物治療武漢肺炎。而生產瑞德西韋的加州藥廠Gilead則發聲明，指該藥尚未獲認可，也未證實安全或有效；但會與監管機構合作，提供瑞德西韋用來對抗武漢肺炎病毒。